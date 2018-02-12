В Москве из гостиницы “Космос” эвакуируют людей

В Москве из гостиницы “Космос” проводится массовая эвакуация людей из-за задымления на 15-ом этаже.

Об этом сообщает МЧС Медиа. Объявлен ранг пожара №2. “12 февраля 2018 года в 13:14 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении по адресу: проспект Мира, 150”, – говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные бригады установили, что из окон 15-го этажа выходит дым. Проводится срочная эвакуация людей.