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В Москве из-за непогоды задерживают авиарейсы

Ухудшение погодных условий осложняет дживение всего транспорта

В аэропортах Москвы в результате непогоды задержали более 50 рейсов.

Такие данные получены от сервиса «Яндекс.Расписание». В Домодедове и Внуково задержали более 20 рейсов, несколько отменили. В Шереметьеве  задержали около 10 рейсов.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что в ночь на 29 декабря в Москве было объявлено предупреждение из-за ухудшающихся погодных условий.

В МЧС рассказали, что в столице России ожидается гололед и туман. На дорогах будет слабая видимость, поэтому ситуация осложнится. Из-за непогоды возможны заторы и аварии.


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