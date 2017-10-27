В Москве могут ужесточить требования к безопасности квестов

Московская городская дума обсудит вопрос ужесточения техники безопасности при проведении квестов, которые стали одними из самых популярных интеллектуальных развлечений. Увы, зачастую безопасность обеспечена недостаточно, поэтому люди получают травмы прямо во время выполнения заданий.

Часто повреждения получают несовершеннолетние, пишет РИА Новости со ссылкой на Алексея Шапошникова, председателя городского парламента. Именно поэтому в Мосгордуму все чаще стали поступать требования о пересмотре требований к технике безопасности и их ужесточению. Речь идет о медицинском осмотре детей и подростков, а также о других мерах безопасности.

Алексей Шапошников также сообщил, что вскоре в Москве проведут круглый стол, на котором обсудят законодательное решение этого вопроса. В дискуссии примут участие эксперты и простые москвичи.