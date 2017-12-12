В Москве наградили лауреатов премии “Большая книга”

Во вторник, 12 декабря, в Доме Пашкова в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов литературной премии “Большая книга”.

Как передает РИА Новости, первый приз получил автор романа “Ленин. Пантократор солнечных пылинок” Лев Данилкин. Второе место досталось писателю Сергею Шагурову, написавшему роман “Катаев: Погоня за вечной весной”. Награду за третье место получил автор произведения “Город Брежнев” Шамиль Идиатуллин.

Всего в финальном этапе участвовали десять конкурсантов, среди которых был и небезызвестный Виктор Пелевин, который, впрочем, на награждение не пришел.

Церемония была посвящена столетию революции, и зал был оформлен в соответствующей манере. Перед гостями на фоне плаката с надписью “Вся власть русской литературе” даже выступил Владимир Ильич Ленин.

Также сообщается, что участники церемонии почтили минутой молчания память ушедших в этом году Даниила Грания, Евгения Евтушенко и Владимира Маканина, которые ранее также становились лауреатами премии “Большая книга”.