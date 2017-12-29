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29 декабря, в 00:08
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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за гололедицы

Особое опасение вызывает ухудшение видимости на дорогах

В Москве объявлено предупреждение из-за ухудшающихся погодных условий.

Как сообщает МЧС, по прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшее время в Москве ожидается гололед и туман. Особое опасение вызывает ухудшение видимости и, соответственно, дорожной ситуации. В МЧС предупреждают, что возможны заторы и аварии.

В связи с этим ведомство советует водителям соблюдать осторожность и снизить скорость во время движения в тумане. Пешеходам желательно иметь светоотражающие элементы при движении рядом с дорогами.


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