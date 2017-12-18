В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

В московском регионе объявлен желтый – третий из пяти возможных – уровень погодной опасности.

По данным сайта gismeteo.ru, в столице России 18 декабря было около 2 градусов тепла. Желтый уровень означает потенциально опасную погоду – синоптики предпуреждают о возможных осадках и грозе. Дождь с грозой и желтый уровень погодной опасности также объявлен во Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тверской и ряде других областей.

Накануне в воскресенье, 17 декабря, в Москве был отмечен температурный рекорд за весь период наблюдений в этот день – 8 градусов тепла.