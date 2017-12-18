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18 декабря, в 19:04
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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Это третья отметка в пятибалльной шкале

В московском регионе объявлен желтый – третий из пяти возможных – уровень погодной опасности.

По данным сайта gismeteo.ru, в столице России 18 декабря было около 2 градусов тепла. Желтый уровень означает потенциально опасную погоду – синоптики предпуреждают о возможных осадках и грозе. Дождь с грозой и желтый уровень погодной опасности также объявлен во Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тверской и ряде других областей.

Накануне в воскресенье, 17 декабря, в Москве был отмечен температурный рекорд за весь период наблюдений в этот день – 8 градусов тепла.


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