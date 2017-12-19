В Москве осудят экс-председателя банка, укравшего 750 млн рублей

Следователи завершили расследование по уголовному делу в отношении Вячеслава Бармина, бывшего председателя правления ООО КБ «Эргобанк». Его обвиняют в совершении хищения чужого имущества, которое было ему вверено.

П31 декабря 2015 года Бармин присвоил 750 млн рублей, которые находились в кассе банка. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению. Его быстро вычислили и вскоре не осталось сомнений в том, что преступник именно он. Следователи сообщают, что на денежные средства Бармина, обнаруженные на его счетах в банке, наложен арест.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2017 года на основании материалов Банка России и соответствующего заявления Агентства по страхованию вкладов. У «Эргобанка», тем временем, отозвали лицензию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.