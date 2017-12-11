В Москве откроют более 200 елочных базаров

20 декабря в Москве откроется 206 елочных базаров. На них можно будет купить главный символ Нового года – ель. Также там будут продавать сосны, пихты, лапник и саженцы.

На столичных площадях, в местах массовых гуляний уже начали устанавливать елки с праздничной подсветкой, пишет “Интерфакс” со ссылкой на Сергея Собянина, мэра Москвы. Он подчеркнул, что в ближайшие несколько дней в Москве украсят почти 4 тысячи праздничных объектов.

Накануне 2018 года Москву украсят в театральном стиле – декор обойдется столице в 600 миллионов рублей.