В Москве открылась выставка «Густав Климт. Эгон Шиле»

Во вторник, 10 октября, в ГМИИ имени Пушкина в Москве открылась выставка графических работ крупнейших представителей австрийского искусства начала XX века Густава Климта и Эгона Шиле.

Экспозиция вызвала небывалый ажиотаж, сообщает пресс-служба музея. К 12:00 было продано 505 билетов, включая экскурсионные туры. Также были выкуплены все онлайн-билеты до 24 октября, информирует ТАСС. Тем не менее посетить музей до этой даты можно, однако для этого придется приобретать билеты в обычных кассах.

Гостям экспозиции представят около 100 работ Густава Климта и Эгона Шиле, выполненных с помощью черного мела, гуаши и графитных карандашей, среди которых этюды фигур и женские портреты (Серены Ледерер, Паулы Цукеркандль и других).

Выставка в Москве стала первой остановкой из мирового турне коллекции, приуроченного к 100-летию со дня смерти художников. Дальше она отправится в бостонский музей и королевскую академию в Лондоне.

Ранее «Практика» писала о том, что рисунки Густава Климта и Эгона Шиле покажут в ГМИИ имени Пушкина.