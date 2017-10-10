Сегодня:
$
Нефть
Золото
10 октября, в 14:29
Новости

В Москве открылась выставка «Густав Климт. Эгон Шиле»

Всего за час было продано более 500 билетов

Во вторник, 10 октября, в ГМИИ имени Пушкина в Москве открылась выставка графических работ крупнейших представителей австрийского искусства начала XX века Густава Климта и Эгона Шиле.

Экспозиция вызвала небывалый ажиотаж, сообщает пресс-служба музея. К 12:00 было продано 505 билетов, включая экскурсионные туры. Также были выкуплены все онлайн-билеты до 24 октября, информирует ТАСС. Тем не менее посетить музей до этой даты можно, однако для этого придется приобретать билеты в обычных кассах.

Гостям экспозиции представят около 100 работ Густава Климта и Эгона Шиле, выполненных с помощью черного мела, гуаши и графитных карандашей, среди которых этюды фигур и женские портреты (Серены Ледерер, Паулы Цукеркандль и других).

Выставка в Москве стала первой остановкой из мирового турне коллекции, приуроченного к 100-летию со дня смерти художников. Дальше она отправится в бостонский музей и королевскую академию в Лондоне.

Ранее «Практика» писала о том, что рисунки Густава Климта и Эгона Шиле покажут в ГМИИ имени Пушкина.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
02 октября, в 16:36
Рисунки Густава Климта и Эгона Шиле покажут в ГМИИ имени Пушкина
Новости
03 октября, в 14:13
Выставка фотографий «Крым-Кавказ» пройдет в Краснодаре
Новости
18 октября, в 00:08
В Берлине открылась экспозиция в честь 100-летия революции в России

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо