В Москве открылся детский центр “Союзмультфильма”

Киностудия “Союзмультфильм” открыла свой первый детский центр “СоюзМультКлуб”.
В студии дети смогут провести время с любимыми персонажами, посмотреть мультфильмы и создавать свои анимации, сообщает ТАСС. Программа будет интересна не только детям, но и их родителям.
“Наша задача – сделать так, чтобы им это нравилось, и чтобы они в дальнейшем выбрали свой путь в мультипликации”, – сказал руководитель детского центра Алексей Покровский.
В центр можно прийти на экскурсию, квест и просмотр новых мультфильмов киностудии. Также родители могут оставить ребенка на пару часов, чтобы отдохнуть.
Покровский пояснил, что на базе центра откроют школу анимации, лучшим ученикам аниматоры помогут создать свой проект.
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