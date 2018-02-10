В Москве открылся детский центр “Союзмультфильма”

Киностудия “Союзмультфильм” открыла свой первый детский центр “СоюзМультКлуб”.

В студии дети смогут провести время с любимыми персонажами, посмотреть мультфильмы и создавать свои анимации, сообщает ТАСС. Программа будет интересна не только детям, но и их родителям.

“Наша задача – сделать так, чтобы им это нравилось, и чтобы они в дальнейшем выбрали свой путь в мультипликации”, – сказал руководитель детского центра Алексей Покровский.

В центр можно прийти на экскурсию, квест и просмотр новых мультфильмов киностудии. Также родители могут оставить ребенка на пару часов, чтобы отдохнуть.

Покровский пояснил, что на базе центра откроют школу анимации, лучшим ученикам аниматоры помогут создать свой проект.