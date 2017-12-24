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В Москве отменено или задержано более 50 рейсов

Причиной экстренных изменений стал сильный снегопад

Из-за сложных погодных условий столичные аэропорты вынуждены отменить или задержать некоторые рейсы.

По состоянию на 13:00 по московскому времени во “Внуково” задержано четыре рейса, 27 вылетов задерживается в “Шереметьево”. Аэропорт “Домодедово” задержал 15 рейсов и отменил шесть, сообщает сервис “Яндекс.Расписание”.

Всего сообщается об отмене или задержке 52 рейсов.

Согласно предупреждениям синоптиков, в воскресенье, 24 декабря, в Москве в течение дня ожидается сильный снегопад и гололедица на дорогах. Также возможны порывы ветра до 16 метров в секунду.


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