В Москве ожидается снег и легкий мороз

Москву накрыл восточный антициклон, который принес облака и небольшой мороз.

В субботу, 23 декабря, в российской столице будет держаться пасмурная погода, местами пройдет снег. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Температура воздуха будет держаться на отметке -4…-2 градуса по Цельсию. Юго-западный ветер достигнет скорости 3-8 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям рекомендуется быть предельно внимательными.

В воскресенье, 24 декабря, в Москву и область придет атлантический циклон, который принесет небольшое потепление. Столбики термометра будут показывать -2…0 градусов по Цельсию. Синоптики прогнозируют сильный снегопад, переходящий в метель. Скорость ветра усилится, местами с порывами до 17 метров в секунду.

В начале последней недели 2017 года осадки ослабеют, но на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха будет минусовой, в пределах 2-4 градусов ниже нуля по Цельсию.