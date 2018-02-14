Перепланировку квартиры теперь можно согласовать онлайн

Все работы по перепланировке жилых помещений в Москве теперь можно согласовать в режиме онлайн.

Соответствующие обновления появились на официальном сайте мэра столицы. В перечень доступных услуг по перепланировке квартир добавлены новые функции: онлайн-оформление акта о завершенном переустройстве или перепланировке, которые не были согласованы заранее, продление срока действия решения о согласовании работ или отмена его действия.

Отмечается, что расширение перечня электронных услуг стало возможно после принятия поправок в административный регламент по предоставлению государственной услуги по согласованию переобустройства жилых помещений.

Данные нововведения вступили в силу 14 февраля. Срок согласования перепланировки и переустройства помещения при оформлении документов до начала работ составляет 20 рабочих дней.