В Москве появится каршеринг с отечественными автомобилями

Российский оператор каршеринга «Карусель» анонсировал введение краткосрочной аренды автомобилей с отечественными машинами. Сервис стартует уже в декабре, а арендовать Lada Granta с автоматической коробкой передач можно будет за 5 рублей в минуту (более 7 тысяч рублей в сутки).

«С помощью мобильного приложения «Карусель» можно будет арендовать новенькие Lada. Первые пользователи получат час аренды в подарок и смогут прокатиться на «Карусели» бесплатно», — цитирует ТАСС пресс-службу оператора.

По словам основателя сервиса «Карусель» Ивана Серебренникова, в большинстве каршерингов используют дешевые корейские или китайские автомобили, в то время как «Карусель» закупает отечественные Lada Granta в комплектации Comfort с автоматической коробкой, кондиционером, электроусилителем руля.

Каршеринг — это сервис краткосрочного проката автомобилей с поминутной оплатой.

Ранее «Практика» писала о том, что единственный каршеринговый Ferrari Москвы попал в аварию.