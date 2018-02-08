Собянин: в Москве появится наземное метро из пригородных поездов

В столице продожается работа над улучшением транспортного сообщения.

Согласно информации, опубликованной в четерг, 8 февраля, в Twitter-аккаунте мэра Москвы Сергея Собянина, на сегодняшний день разрабатывается проект интеграции Рижского направления железной дороги с 14-й линией метрополитена, Московским центральным кольцом. По словам главы города, в Москве планируется создать наземное метро из пригородных поездов.

“Сейчас интегрируем Рижское направление ж/д с МЦК. Проектируем и строим сразу 8 комфортных “теплых” пересадок между станциями”, – говорится в сообщении.

Также мэр столицы отметил, что пересадочный узел на “Ленинградской” будет введен в эксплуатацию уже в текущем году.

Ранее Praktika.ru писала о том, что в 2018 года в столице будет построено более 20 станций метро, 13 из них расположатся за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги.