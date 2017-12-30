В Москве появятся новые маршруты экокласса

В Москве появятся 29 новых маршрутов, по пяти из которых будут следовать комфортные автобусы экокласса «Евро-5».

В автобусах есть системы видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, а также информационными табло, сообщается на сайте мэра Москвы.

В 2018 году в Москве введут 29 новых маршрутов наземного транспорта. Власти объявили конкурсы на обслуживание пяти из них, остальные будут объявлены до конца 2018 года.

«Маршруты будут проходить по наиболее востребованным направлениям. Всего горожан будут перевозить по пяти маршрутам 42 автобуса большой, средней и малой вместимости», — сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Автобусы на маршруты выведут не позднее июля следующего года.