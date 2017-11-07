В Москве проходит организованное КПРФ шествие

В центре Москвы проходит шествие, организованное коммунистической партией РФ.

Мероприятие посвящено столетию Октябрьской революции, сообщает радио Эхо Москвы. Участники шествия идут с портретами Сталина, Ленина, Че Гевары, флагами стран, поют патриотические песни эпохи Советского союза. Митинг завершится на Площади Революции.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что Россия извлекла урок из Октябрьской революции. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что революция – это насилие, а события 1917 года не принесли России ничего хорошего.

Ранее «Практика» сообщала, что в Москве на Красной площади во вторник, 7 ноября, прошла реконструкция военного парада 1941 года. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с 76-й годовщиной парада, во время которого по Красной площади прошла Красная армия. Солдаты сразу после шествия отправились на фронт, чтобы изгнать из Москвы вражеских захватчиков.