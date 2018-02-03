В Москве прошла акция “Россия в моем сердце!”

На Васильевском спуске в Москве прошел патриотический митинг-концерт “Россия в моем сердце!”. Главная задача мероприятия – продемонстрировать единство русского народа и вспомнить героев, которые сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Инициатором общероссийской акции стала Общественная палата РФ, пишет РИА Новости. На мероприятии поговорили о 75-ой годовщине Сталинградской битвы, санкциях и запрете российского флага на Олимпийских играх – 2018. Затронули и тему военной операции в Сирии, подчеркнув ценность российской армии в борьбе с терроризмом.

В митинг-концерте приняли участие 60 тысяч человек. На сцене выступали звезды российской эстрады – Нюша, Зара, Диана Гурцкая и другие.