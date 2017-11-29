В Москве прошла презентация новой формы сборной России для Олимпиады-2018

В среду, 29 ноября, официальный экипировщик олимпийских сборных России ZASPORT представил комплект формы национальной команды страны, в которой она будет выступать на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Форму на подиуме представили профессиональные модели, сообщает телеграмм-канал Life Shot. На презентации присутствовали президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, победители Олимпийских игр в Сочи сноубордист Виктор Вайлд, фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, а также волейболистка Екатерина Гамова и теннисистка Светлана Кузнецова.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. На 5 декабря назначено заседание Международного олимпийского комитета, на котором решиться, будет ли на них выступать российская сборная.

Ранее «Практика» писала о том, что по мнению вице-спикера Госдумы, члена исполнительного комитета Российского футбольного союза Игоря Лебедева, судьба олимпийской сборной РФ уже предрешена.