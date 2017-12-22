В Москве состоялась встреча Джонсона и Лаврова

В Москве состоялась встреча министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона и главы МИД России Сергея Лаврова.

Во время переговоров министры обменялись парой шуток и высказались о взаимном доверии. Джонсон заявил, что считает себя русофилом и настроен на улучшение двусторонних отношений Великобритании и России. “Я хочу вам сказать, что это свидетельствует о моем доверии – как только я сюда приехал, я тут же отдал свое пальто, все, что у меня было в карманах, Сергею Лаврову, и мои перчатки, все. Я знал, что он присмотрит за ними и ничего дурного не произойдет”, – цитирует Джонсона РИА Новости.

В свою очередь, Лавров сказал, что настолько доверяет коллеге, что назвал бы его Бори́сом, а не Бо́рисом.

В ходе встречи министры обсудили вопросы Сирии, Ирана, Донбасса и КНДР, а также поговорили о том, как улучшить отношения Москвы и Лондона.