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30 октября, в 11:34
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В Москве стартовал крупнейший медицинский конгресс

Профессиональное мероприятие объединило известных ученых и врачей России

30 октября в Москве состоялось открытие конгресса «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения», который продлится до 1 ноября.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил участников с началом мероприятия, его обращение опубликовано на официальном сайте правительства России.

Конгресс «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения» — одно из крупнейших профессиональных мероприятий, объединившее известных ученых, врачей, представителей органов власти и бизнеса, руководителей высших учебных заведений из разных регионов страны. Поэтому вопросы, которые будут подниматься на мероприятии, крайне важны и касаются каждого, говорится в обращении.

Отмечается, что в рамках конгресса предусмотрена обширная деловая программа, которая включает съезд Союза медицинского сообщества, конференции и круглые столы, а также вручение премии «За вклад в развитие системы здравоохранения и повышение уважения к медицинским работникам».

Также в своем обращении Дмитрий Медведев пожелал участникам встречи интересного общения и конструктивных дискуссий.


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