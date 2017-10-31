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31 октября, в 19:06
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В Москве установили баннеры с выдержками из переписки царской семьи

Цитаты являются частью проекта "Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви"

На ряде московских рекламных щитов появились новые фотографии членов семьи последнего российского императора Николая II и некоторые цитаты из переписки Николая II и царской семьи.

«Интерфакс» сообщает, что данные материалы являются частью проекта «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви», а соорганизатором выступил Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Отныне нет больше разлуки. Наконец мы соединены, скованы для совместной жизни, и когда земной жизни придет конец, мы встретимся опять на другом свете, чтобы быть вечно вместе», «Надеюсь, что с Божией помощью, моя милая, я встречусь с тобой в Севастополе, на том месте, где мы расстались», — говорится в некоторых из них.

Подобные билборды установлены и в разных частях Екатеринбурга в рамках информационной кампании о царской семье, о чем ранее писала «Практика».


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