В Москве устроят более 70 площадок для фейерверков

В Москве в праздники будет действовать 76 площадок для запуска фейерверков и салютов.

Список площадок доступен на сайте МЧС. Представитель ведомства рассказал, что во всех указанных местах будут дежурить специалисты по безопасности. При них будут все необходимые средства, включая средства пожаротушения. Таже на всех площадках будут щиты с информацией о технике безопасности и правильном запуске фейерверков.

Praktika.ru раннее сообщала, что московские власти потратят около миллиарда рублей на празднование Нового года.