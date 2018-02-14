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14 февраля, в 11:40
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В Москве за счет бюджета достроят три крупных проблемных объекта

Это поможет решить проблемы обманутых дольщиков

В среду, 14 февраля, председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев рассказал о трех крупных объектах в Москве, которые достроят за счет бюджетных средств.

Об этом он заявил на селекторном совещании по проблемам обманутых дольщиков, сообщает «Интерфакс».

“Мэр принял решение по трем самым сложным объектам – Царицыно, Вернадского и Новогиреевская – в рамках процедуры банкротства достраивать за счет бюджета”, – сказал Тимофеев.

Председатель Москомстройинвеста добавил, что в реестре обманутых дольщиков в Москве числятся более 4600 человек.


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