В Москве за сутки поступило более 130 сообщений о минировании

Московская полиция получила около 130 сообщений за прошедшие сутки о минировании объектов в столице России.

Об этом сообщает РИА Новости. Источник в экстренных службах города рассказал информагенству, что из 130 «заминированных» объектов 85 уже проверены. Угроз на них не обнаружено. При этом количество эвакуированных человек пока не подсчитано.

В пятницу, 6 октября, были эвакуированы торговые центры «Атриум», «Тройка», МЕГА «Белая дача» и ряд других объектов.

Серия сообщений о заложенных взрывных устройствах продолжается во всех регионах России. Ранее «Практика» сообщила о том, что в Челябинской области возбудили уголовные дела по случаям телефонного хулиганства.