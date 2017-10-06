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06 октября, в 22:44
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В Москве за сутки поступило более 130 сообщений о минировании

Количество эвакуированных человек еще не подсчитано

Московская полиция получила около 130 сообщений за прошедшие сутки о минировании объектов в столице России.

Об этом сообщает РИА Новости. Источник в экстренных службах города рассказал информагенству, что из 130 «заминированных» объектов 85 уже проверены. Угроз на них не обнаружено. При этом количество эвакуированных человек пока не подсчитано.

В пятницу, 6 октября, были эвакуированы торговые центры «Атриум», «Тройка», МЕГА «Белая дача» и ряд других объектов.

Серия сообщений о заложенных взрывных устройствах продолжается во всех регионах России. Ранее «Практика» сообщила о том, что в Челябинской области возбудили уголовные дела по случаям телефонного хулиганства.


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