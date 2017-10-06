В Москве завершился обыск в штабе Навального

В московском штабе оппозиционера Алексея Навального завершился обыск.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя штаба Виталия Серуканова. Полиция изъяла наклейки, листовки, газеты и прочие агитационные материалы. Обыск продолжался более пяти часов. Он проведен в рамках расследования дела о нападении на координатора московского штаба Николая Ляскина.

Ранее Николай Ляскин обратился в полицию с заявлением о нападении на него неизвестного мужчины в районе Проспекта Мира. Задержанный по этому делу гражданин заявил, что нападение было инсценировано по заказу самого Ляскина. Координатор московского штаба Навального назвал эти показания «абсолютным бредом».