В Мурманской филармонии откроют виртуальный концертный зал

В рамках проекта Московской государственной филармонии в Мурманской области откроют первый в регионе виртуальный концертный зал, где горожане смогут увидеть трансляции выступлений российских исполнителей.

Первой программой виртуального концертного зала станет «Венский блеск» в исполнении «Виртуозов Москвы» под управлением австрийского дирижера и скрипача Питера Гута, сообщает ТАСС.

Мурманская областная филармония, созданная в 1975 году, обзавелась своим зданием лишь в 1994 году, однако первый капитальный ремонт был начат три года назад. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе реконструкции зал оснастят самыми современными технологиями.

Одним из главных новшеств филармонии станет орган, который был специально изготовлен немецкой фирмой GLATTER-GOTZZ. В разобранном состоянии он был доставлен паромом из Германии в Санкт-Петербург, а оттуда на грузовиках перевезен в Мурманск.

Ранее «Практика» писала о том, что «Русская филармония» готовит концерт с двойником Майкла Джексона.