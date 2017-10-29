В Нальчике завершил V Всероссийский мастерский турнир по ММА

Свыше 80 борцов из разных регионов России приняли участие во Всероссийском мастерском турнире по смешанным единоборствам (ММА) памяти первого президента Кабардино-Балкарии (КБР) Валерия Кокова.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прездинета республиканской федерации ММА Мартина Афашагова, 85 спортсменов, принявших участие в турнире, приехали из Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Краснодарского края и других регионов.

В турнире приняли участие спортсмены 18-ти лет и старше, соревноваться можно было в восьми весовых категориях. Победители получили звание «Мастер спорта по смешанному боевому единоборству».

Уточняется, что Пятый Всероссийский мастерский турнир по ММА памяти Валерия Кокова прошел 28-29 октября в Нальчике. Победителями финальных боев стали два спортсмена из Чечни, а также представители Кабардино-Балкарской Республики.

Ранее «Практика» сообщала, что российский спортсмен, экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс планирует провести поединок против одного из бойцов ММА.