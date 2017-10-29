Сегодня:
$
Нефть
Золото
29 октября, в 18:23
Новости

В Нальчике завершил V Всероссийский мастерский турнир по ММА

В нем приняли участие более 80 спортсменов из разных регионов нашей страны

Свыше 80 борцов из разных регионов России приняли участие во Всероссийском мастерском турнире по смешанным единоборствам (ММА) памяти первого президента Кабардино-Балкарии (КБР) Валерия Кокова.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прездинета республиканской федерации ММА Мартина Афашагова, 85 спортсменов, принявших участие в турнире, приехали из Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Краснодарского края и других регионов.

В турнире приняли участие спортсмены 18-ти лет и старше, соревноваться можно было в восьми весовых категориях. Победители получили звание «Мастер спорта по смешанному боевому единоборству».

Уточняется, что Пятый Всероссийский мастерский турнир по ММА памяти Валерия Кокова прошел 28-29 октября в Нальчике. Победителями финальных боев стали два спортсмена из Чечни, а также представители Кабардино-Балкарской Республики.

Ранее «Практика» сообщала, что российский спортсмен, экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс планирует провести поединок против одного из бойцов ММА.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
10 октября, в 21:09
Сборные России и Ирана сыграли в товарищеском матче со счетом 1:1
Новости
21 октября, в 17:36
ФК «Барселона» готовит для Месси пожизненный контракт
Новости
26 октября, в 13:29
Власти Московской области увеличили расходы на подготовку к ЧМ-2018

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо