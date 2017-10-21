В НАТО опровергли неспособность к отражению удара с Востока

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску опровергла сообщения ряда СМИ о том, что альянс не сможет дать оперативный ответ на военное нападение с Востока.

По ее словам, силы альянса находятся в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо, информирует RT. Также она подчеркнула, что НАТО в настоящее время является самым сильным военным альянсом в мировой истории.

Ранее газета Spiegel со ссылкой на доклад экспертов альянса сообщала, что силы НАТО не смогут оперативно отразить возможный удар со стороны России из-за устаревшей со времен холодной войны структуры командования альянсом.

Ранее «Практика» писала о том, что военные стран Запада заподозрили Россию в попытках взломать смартфоны военнослужащих НАТО.