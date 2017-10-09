В нацпарке в Намибии погибли 109 гиппопотамов

В национальном парке Намибии произошло ЧП: погибли 109 гиппопотамов. Первые десять животных умерли в парке Бвабвата в воскресенье, 1 октября. Остальные гиппопотамы скончались в течение недели со 2 по 8 октября.

Апполинарис Каниинга, заместитель директора парка, рассказал изданию Namibian о том, что его сотрудники подозревают: животные погибли из-за вспышки сибирской язвы. Однако, говорить об этом точно пока рано: проверить эту информацию должна команда ветеринаров парка.

Также Апполинарис Каниинга отметил, что такие вспышки регулярно происходят в парке, но популяция гиппопотамов, как правило восстанавливается и удерживается на одном уровне.