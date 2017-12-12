В новогодние праздники москвичи смогут посмотреть балет “Щелкунчик”

Многие жители и гости Москвы отправятся на Тверскую за новогодним настроением и неспроста. Всех жителей 31 декабря, 1 и 2 января будет ждать постановка «Щелкунчик».

Добрые сказки Гофмана наиболее привычно воспринимаются в балетной постановке, пишет Telegram-канал Фестивали Москвы. Именно с постановки ”Щелкунчик” многие участники балета становились звездами и завоевывали призвание зрителей и славу. Премьера балета состоялась в в Мариинском театре в 1892 году. В постановке участвовали ученики театральной школы императорской труппы. Балет сразу нашел отклик у зрителей, а Петр Чайковский лично поблагодарил всех участников и вручил каждому по коробке конфет.

Совсем скоро в 1919 году и в Большом театре состоялась постановка ”Щелкунчик”. Постановщиком был балетмейстер Александр Горский. Эскизы декораций выполнил художник Константин Коровин. Балет стал запоминающимся событием в Большом театре благодаря мастерству художника – он представил сцену в виде огромного сервированного стола с сервизом, из которого грациозно выходили танцоры.

Для грандиозной постановки ”Щелкунчик” требуется минимум 150 различных костюмов.

Балет ”Щелкунчик” живет на сцене более 50 лет, и его с удовольствием свыше одного миллиона детей и взрослых. Человеческое стремление к красоте и вечные вопросы о верности и любви всегда будут трогать как маленьких зрителей, так и взрослых.