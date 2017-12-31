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В новогоднюю ночь Красная площадь будет закрыта

В мэрии города подчеркивают, что в Москве много других площадок для празднования

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Москве закроют для посещения Красную площадь. Это произойдет из-за проходящих там съемок традиционного «Голубого огонька» для Первого канала.

На площади не будет никаких праздничных мероприятий, а на съемки телепередачи смогут попасть только обладатели специальных приглашений. Напомним, что главную площадь страны закрывают уже третий год подряд.

Мэрия Москвы, в свою очередь, заявляет, что горожанам и гостям столицы в эту ночь хватит площадок для празднования. Так, например, Тверская улица станет полностью пешеходной — на ней пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество», где москвичи смогут посмотреть театральные представления.


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