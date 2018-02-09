В Новой Москве появится большой горнолыжный склон

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы планируют создать большой открытый горнолыжный склон.

Об этом в пятницу, 9 февраля, в эфире телеканала Москва 24 заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что поручение проработать варианты создания в ТиНАО горнолыжного склона было дано мэром столицы Сергеем Собяниным. На сегодняшний день руководство города активно занимается этим вопросом.

Также Бирюков напомнил, что в Москве уже открыто около 300 лыжных трасс и почти 200 катков с искусственным ледовым покрытием.