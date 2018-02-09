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09 февраля, в 20:02
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В Новой Москве появится большой горнолыжный склон

Его планируют создать на территории ТиНАО

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы планируют создать большой открытый горнолыжный склон.

Об этом в пятницу, 9 февраля, в эфире телеканала Москва 24 заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что поручение проработать варианты создания в ТиНАО горнолыжного склона было дано мэром столицы Сергеем Собяниным. На сегодняшний день руководство города активно занимается этим вопросом.

Также Бирюков напомнил, что в Москве уже открыто около 300 лыжных трасс и почти 200 катков с искусственным ледовым покрытием.


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