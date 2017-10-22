В ноябре в российской столице пройдет конкурс Dance Moscow

В период с 3 по 6 ноября текущего года в российской столице пройдет Международный московский конкурс молодых исполнителей народно-сценической, современной и классической хореографии Dance Moscow.

Как сообщает официальный интернет-портал министерства культуры Российской Федерации, организатором мероприятия выступает Институт театрального искусства под управлением Иосифа Кобзона.

Отмечается, что на конкурсе соберутся студенты и выпускники хореографических учебных заведений, любительские и профессиональные коллективы из российских регионов, а также из государств ближнего и дальнего зарубежья.

Участники соревнования, которые одержат победу, получат денежные призы, а также возможность получить образование в престижных хореографических заведениях Москвы. Общий призовой фонд грядущего конкурса составляет 800 тысяч рублей.

Кроме выступлений артистов, в рамках мероприятия пройдут встречи руководителей коллективов, а также мастер-классы европейских звезд балетной сцены и профессиональных педагогов.

Ранее «Практика» информировала о том, что в Екатеринбурге прошел школьный конкурс на тему местного управления.