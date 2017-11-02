В Омске пройдет выставка предметов из Эрмитажа

До 28 января в музее имени М.А. Врубеля в Омске будет открыта выставка предметов из коллекции Государственного Эрмитажа «Ремесло как искусство».

На церемонии открытия выступил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, сообщает портал правительства Омской области.

На экспозиции будут представлены шесть уникальных экспонатов, которые принадлежали коллекции царя Николая I, всем им более 300 лет. В их числе изготовленные в XVI веке в Германии рыцарские шлемы, круглые щиты, способные защитить даже от огнестрельного оружия, а также итальянская кираса, созданная в XVI веке.

Михаил Пиотровский в своей речи отметил, что эта выставка станет очередным шагом на пути к созданию в Омске Центра «Эрмитаж-Сибирь», в котором планируется регулярно экспонировать предметы из коллекции Эрмитажа.

Несмотря на то, что эта выставка посвящена оружию, мы не должны забывать о том, что искусством стоит наслаждаться в одиночестве и долго, добавил Пиотровский.