В Омске стартовал XI Международный фестиваль «Молодые театры России»

В среду, 25 октября, в Омске стартует XI Международный фестиваль «Молодые театры России», в рамках которого на сцене «Пятого театра» жители города смогут увидеть постановки именитых режиссеров России: «Тартюф» Григория Козлова, «Ю» Льва Эренбурга, «Корабль дураков» Дениса Бокурадзе, «Унтиловск» Сергея Афанасьева и «12 стульев» Николая Коляды.

Как сообщается на портале правительства Омской области, принимать участие в фестивале будут коллективы театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска, Новосибирского городского драматического театра, «Коляда-театра» из Екатеринбурга, а также театра «Мастерская» и Небольшого драматического театра из Санкт-Петербурга.

В качестве жюри приглашены основатель и художественный директор фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский, арт-директор фестиваля молодой драматургии «Любимовка» Анна Банасюкевич и арт-директор Пушкинского театрального фестиваля в Пскове Андрей Пронин.

Мероприятие является крупнейшим театральным форумом в Омске, в течение 15 лет в рамках фестиваля были показаны постановки 124 театральных коллективов из 26 стран.

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