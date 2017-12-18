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18 декабря, в 14:27
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В ОНФ рассказали о форуме «Россия, устремленная в будущее»

Мероприятие, собравшее более четырех тысяч участников, продлится два дня

В понедельник, 18 декабря, в Москве стартовал итоговый «Форум Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее». Он продлится в течение двух дней и соберет на своих площадках более четырех тысяч человек.

Журналист издания Praktika.ru попросил организаторов рассказать о главных задачах мероприятия и особенностях его организации, а также прокомментировать результаты, которых удалось добиться благодаря подобным инициативам ОНФ.

В ОНФ заявили, что основная задача их команды состоит в том, чтобы добиться изменений к лучшему для жителей России. Это происходит не только благодаря привлечению к участию в проектах активных граждан, но и путем привлечения чиновников, которые, в свою очередь, могут повлиять на законодательство.

Среди приоритетных направлений текущего форума в ОНФ назвали проекты по благоустройству населенных пунктов, модернизации системы здравоохранения, изменениям политики государства в сфере физической культуры и, в частности, содействию охране здоровья школьников.

Форум пройдет 18 и 19 декабря на нескольких тематических площадках. На первом этапе в ходе дискуссий будут определены основные инициативы, а на втором этапе планируется сформулировать конкретные предложения, с которыми активисты ОНФ уже обратятся к власти.


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