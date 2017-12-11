В Осло идет концерт в честь обладателя Нобелевской премии мира

В Осло проходит ежегодный концерт, посвященный новому обладателю Нобелевской премии мира – Международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN. Концерт идет в комплексе Telenor Arena.

ICAN стала обладателем награды за активную работу по достижению запрета на применение ядерного оружия. За десять лет организация объединила 468 общественных организаций в сотне странах мира, пишет РИА Новости.

На концерте выступит американец Джон Ледженд, шведская певица Зара Ларссон, норвежцы диджей Matoma и певица Сигрид, а также датская группа Lukas Graham. Необычная деталь, которая будет использована во время концерта – Hibaku Pianos , пианино, которое уцелело во время атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

Концерты в честь обладателей Нобелевской премии мира проводятся в Осло с 1994 года.