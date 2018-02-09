В открытии Олимпиады участвовало рекордное количество дронов

Компания Intel установила рекорд во время церемонии открытия Олимпийских игр в Южной Корее, запустив в воздух одновременно 1218 квадрокоптеров.

В течение нескольких минут дроны формировали в небе различные фигуры, передает портал Wired. Это первое шоу, в котором было задействовано такое количество управляемых летательных аппаратов.

Во время торжественной церемонии квадрокоптеры с помощью светодиодов создавали в небе очертания сноубордистов, лыжников и других спортсменов, а также олимпийской эмблемы из пяти колец. Отмечается, что инженеры корпорации Intel разрабатывали программное обеспечение для синхронных полетов на протяжении нескольких лет.

Ранее Praktika.ru сообщала о том, что в Пхенчхане стартовал парад спортсменов в рамках церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр-2018.