В память о летчике Филипове москвичи несут цветы к зданию Минобороны

Жители Москвы несут цветы к зданию Минобороны. Там расположен памятник героям фильма “Они сражались за Родину”. Москвичи нашли способ увековечить память летчика романа Филипова, который трагически погиб 3 февраля 2018 года.

Горожане несут к памятнику красные гвоздики. Возле здания министерства обороны оборудовали импровизированный мемориал с фотографией погибшего летчика и иконой, поделились в Twitter Минобороны. Отдать дань памяти Филипову приходят и женщины, и мужчины: кто-то предпочел подойти к памятнику в одиночку, а кто-то приезжает целыми группами. Некоторые не могут сдержать слез.

Praktika.ru рассказывала о пилоте Филипове. 3 февраля он патрулировал сирийскую провинцию Идлиб, когда его самолет сбили террористы. Летчик успел катапультироваться и приземлился неподалеку от Телль-Дебес – населенного пункта, который находился под контролем боевиков. Когда террористы окружили его, офицер принял неравный бой, а когда понял, что впереди только плен, он подорвал себя гранатой.