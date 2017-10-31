В Партизанском районе Приморья появился новый сквер

В Партизанском районе Приморского края на этой неделе открыли новый сквер. Это первое за несколько десятков лет современное благоустроенное общественное пространство в селе Сергеевка.

Как сообщает официальный портал администрации Приморского края, сквер появился в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Данная программа подразумевает благоустройство дворовых и общественных территорий.

Всего в этом году в Сергеевке благодаря проекту удалось привести в порядок четыре объекта. Это три лестницы, ведущие к расположенным на возвышенности домам, и сквер, который находится возле детского сада и школы. Местные жители решили организовать там танцпол и поставить беседку. Идеи воплотил в жизнь приморский архитектор, а подрядчик не подвел со сроками установки объектов, поделилась глава Сергеевского сельского поселения Светлана Молчанова.

На следующий год у жителей Сергеевки большие планы. Весной они собираются провести в обновленном сквере субботник, оборудовать клумбы с цветами и посадить деревья. Для этого планируется привлечь одиннадцатиклассников местной школы. Кроме того, жители хотят включить в программу дворы двух многоэтажных домов, необходимые документы для этого уже подготовлены.

Проект «Формирование комфортной городской среды» продлится в Приморье до 2022 года. На сегодняшний день работы по благоустройству парковых территорий еще ведутся в Большом Камне, Спасске-Дальнем, Дальнегорске и Дальнереченске, а дворы приведены в порядок почти в 60 населенных пунктах, участвующих в программе в 2017 году.