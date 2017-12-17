Сегодня:
$
Нефть
Золото
17 декабря, в 11:26
Новости

В Пекине открылся Российско-китайский инновационный парк

Он даст возможность российским и китайским ученым проводить совместные исследования

В Пекине в воскресенье, 17 декабря, открылся «Российско-китайский инновационный парк будущего». Об этом сообщает агентство ТАСС.

О создании парка объявили в рамках Российско-китайского форума бизнес-инноваций. На церемонии открытия присутствовало руководство Китая, а также представители государственных учреждений, деловых и научных организаций. Также на мероприятии присутствовали советник по науке посольства РФ в КНР Вячеслав Морогин, начальник управления международного сотрудничества Федеральной службы по интеллектуальной собственности Павел Спицын и руководители Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Ожидается, что совместные научные проекты России и КНР помогут объединить потенциал изобретателей и промышленности, а также дадут возможность российским разработкам выйти на китайский рынок.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
27 ноября, в 11:33
Проведена первая в мире операция с применением технологии 3D-печати
Новости
03 декабря, в 11:01
Россия и Китай могут обогнать США в создании искусственного интеллекта
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН

Оставить комментарий

avatar