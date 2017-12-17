В Пекине открылся Российско-китайский инновационный парк

В Пекине в воскресенье, 17 декабря, открылся «Российско-китайский инновационный парк будущего». Об этом сообщает агентство ТАСС.

О создании парка объявили в рамках Российско-китайского форума бизнес-инноваций. На церемонии открытия присутствовало руководство Китая, а также представители государственных учреждений, деловых и научных организаций. Также на мероприятии присутствовали советник по науке посольства РФ в КНР Вячеслав Морогин, начальник управления международного сотрудничества Федеральной службы по интеллектуальной собственности Павел Спицын и руководители Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Ожидается, что совместные научные проекты России и КНР помогут объединить потенциал изобретателей и промышленности, а также дадут возможность российским разработкам выйти на китайский рынок.