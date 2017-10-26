В первый день проката «Матильда» собрала 39 миллионов рублей

Нашумевший фильм «Матильда» в первый же день проката собрал 39 млн рублей. Картина Алексея Учителя тут же взлетела на второе место в кинопрокате: первое занял «Последний богатырь» со сборами около 41 млн, а третье — «Пила 8». Фильм «Последний богатырь» снят режиссером Дмитрием Дьяченко. Это приключенческая история, созданная на основе русских сказок. «Пила 8» — очередная часть жутковатого фильма ужасов.

Бюджет фильма «Матильда» — 15 млн долларов, пишет ТАСС. Высокая стоимость, по больше части, обусловлена «дорогими» актерами и шикарными декорациями. Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, а в образе балерины Матильды Кшесинской выступила польская актриса Михалина Ольшанска.

Ранее «Практика» не раз писала о скандале вокруг фильма «Матильда». Депутата Наталью Поклонскую возмутило то, что фильм, по ее мнению оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер, тем временем, называл недопустимыми попытки Поклонской повлиять на прокатную судьбу фильма.