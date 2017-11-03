В Петербурге сотрудники МВД остановили незаконную реализацию лекарств

В Санкт-Петербурге представителям правоохранительных органов удалось предотвратить мошенничество с дорогими лекарствами, общая сумма которых составила более 50 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости, стражи правопорядка пресекли деятельность целой группы лиц, которые подозреваются в мошеннической деятельности.

Отмечается, что в ходе обысков в рамках следствия представители полиции обнаружили и изъяли 500 упаковок дорогих лекарств, свыше тысячи фальшивых упаковок для медицинских препаратов, черновые записи, бухгалтерские документы, 50 немаркированных ампул, а также деньги.

Злоумышленникам было известно о высокой стоимости дорогих препаратов, поэтому они похищали их с целью дальнейшей продажи. При этом данные лекарства, несмотря на высокую цену, выдаются больным бесплатно, если у них будет соответствующий рецепт.

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