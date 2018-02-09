В Пхенчхане протестующие сжигают флаги Северной Кореи

По словам Reuters, около 800 протестующих против Северной Кореи сожгли флаги и фотографии Ким Чен Ына в пятницу возле Олимпийского стадиона в Пхенчхане незадолго до церемонии открытия зимних игр.
Демонстранты начали маршировать к Олимпийскому стадиону всего за несколько часов до того, как двое официальных лиц из Северной Кореи посетили церемонию, призванную символизировать мир между народами.
Протестующих встретила полиция, что привело к драке.
Другой баннер гласил: “Режим Мун ведет Корею к разрушению” в отношении президента Южной Кореи Муна Джеина, который пытается использовать Олимпийские игры как возможность для возобновления взаимодействия с Северной Кореей.
Другой баннер гласил: “Режим Мун ведет Корею к разрушению” в отношении президента Южной Кореи Муна Джеина, который пытается использовать Олимпийские игры как возможность для возобновления взаимодействия с Северной Кореей.
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