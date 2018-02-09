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09 февраля, в 18:39
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В Пхенчхане протестующие сжигают флаги Северной Кореи

У Олимпийского стадиона незадолго до начала церемонии открытия игр собрались около 800 протестующих

По словам Reuters, около 800 протестующих против Северной Кореи сожгли флаги и фотографии Ким Чен Ына в пятницу возле Олимпийского стадиона в Пхенчхане незадолго до церемонии открытия зимних игр.

Демонстранты начали маршировать к Олимпийскому стадиону всего за несколько часов до того, как двое официальных лиц из Северной Кореи посетили церемонию, призванную символизировать мир между народами.

Protesters gathered outside the Olympic Stadium on Friday, before the opening ceremony.

Протестующих встретила полиция, что привело к драке.
Другой баннер гласил: “Режим Мун ведет Корею к разрушению” в отношении президента Южной Кореи Муна Джеина, который пытается использовать Олимпийские игры как возможность для возобновления взаимодействия с Северной Кореей.

 

 

 


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