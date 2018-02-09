В Пхенчхане стартовал парад спортсменов в рамках церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр-2018.

Согласно корейскому алфавиту, который стал основой выхода команд, сборная России выйдет под 55 номером после сборной Австрии.

«МОК включил 6 новых дисциплин, среди которых биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте», – сказала комментатор прямой трансляции церемонии открытия.

У сборной России на церемонии открытия зимней Олимпиады не будет знаменосца. Олимпийский флаг у российских спортсменов понесет назначенный оргкомитетом волонтер.

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