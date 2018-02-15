В Подмосковье появится новый индустриальный парк

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал документ о создании нового индустриального парка в регионе – «Кашира-Парк».

Соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума 2018. Об этом в четверг сообщил гендиректор УК “Кашира-Парк” Дмитрий Зубов.

“Мы рассчитываем, что за счет собственных средств обеспечим строительство всей необходимой инфраструктуры для производственных предприятий, которые уже в свою очередь реализуют проекты”, – сказал он.

Зубов добавил, что в настоящее время семь потенциальных резидентов заинтересованы в реализации на территории площадки новых проектов с общим объемом вложений свыше 30 миллиардов рублей.

Власти рассчитывают, что в дальнейшем индустриальный парк сможет претендовать на статус четвертой особой экономической зоны в Подмосковье.