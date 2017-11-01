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В Погаре состоялось открытие Аллеи славы

На мемориальных досках увековечены имена 11 героев Советского Союза и Социалистического труда

В поселке городского типа Погар (Брянская область) в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» состоялось торжественное открытие Аллеи славы — в сквере установили мемориальные доски Героям Советского Союза и Социалистического труда.

Официальный интернет-портал правительства Брянской области сообщает, что открытие Аллеи славы является одним из знаменательных событий региона в 2017 году, ведь теперь любой житель Погара может отдать дань памяти своим героическим землякам, чьи имена увековечены на мемориальных плитах. Среди них Даниил Ананченко, Семен Жоров, Алексей Халецкий, Федор Зеленский, Михаил Лашин, Павел Козин, Семен Ковалев, Родион Пусев, Николай Вальков, Михаил Баранк и Таисия Гордеева.

Торжественную церемонию открытия мемориалов посетили представители районных властей, родственники и близкие героев, ветераны войны и труда, гости из Брянска и многие другие. Школьники и участники митинга подготовили рассказ о жизни своих героев-земляков.


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