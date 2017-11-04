В Польше завершился фотоконкурс имени погибшего на Донбассе журналиста Стенина

В Варшаве покажут работы победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андеря Стенина.

Об этом сообщает РИА Новости. Выставка пройдет в Российском центре науки и культуры. В конкурсе этого года участвовали представители 76 стран с пятью тысячами работ в четырех номинациях — «Главные новости», «Спорт», «Моя планета», «Портрет. Герой нашего времени.».

Часть авторов в своих работах высказались на остросоциальные темы: голод, насилие, война, бедность. В числе призеров и победителей оказались фотографы из Бангладеш, Венгрии, Греции, Индии, Ирана, Испании, Италии, Кении, Киргизии, Китая, Польши, Сербии, России и ЮАР.

Андрей Стенин, фотокорреспондент информагенства «Россия сегодня», погиб в 2014 году, освещая вооруженный конфликт в Донбассе.