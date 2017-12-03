В понедельник в Москве ожидается сильный снегопад

В понедельник, 4 декабря, на Москву обрушится метель.

Как рассказала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, столицу ждет сильный снегопад из-за надвигающегося с Балканского полуострова циклона, сообщает РИА Новости.

Представитель метеобюро уточнила, что столица попадет под холодную часть циклона, поэтому в начале недели стоит готовиться к обильным осадкам.

Напомним, как ранее писала “Практика”, в пятницу, 1 декабря, из-за сильного снегопада в аэропортах “Внуково”, “Шереметьево” и “Домодедово” были частично отменены и задержаны рейсы.